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"Мрачноватая" погода ожидает москвичей в выходные

12:00
  • четверг
  • 31 марта 2022

По ночам сохранятся заморозки

В субботу и воскресенье, 2-3 апреля, в Московском регионе прогнозируется мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам синоптика, погода ожидается "по-настоящему сложная": количество осадков существенно увеличится, будет облачно, мокрый снег, местами сильный, возможен дождь. Наряду с этим москвичей ожидает гололедица и налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.

В целом "погода некомфортная и мрачноватая", а в субботу также ожидается усиление ветра до 15 м/с, что может привести к метели. В ночное время в Москве сохранятся заморозки до семи градусов ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться не больше трех градусов выше нуля.

4 и 5 апреля столбики термометров снизятся еще существеннее, до минус 11 градусов — это "вполне зимняя погода", цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее в столичном Метеобюро рассказали, что москвичи могут ожидать "поворот в сторону весны такой, какая нам нравится", в начале второй декады апреля. Однако начало апреля будет зимним.

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