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Операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов

12:05
  • четверг
  • 31 марта 2022

Ранее сообщалось, что с соответствующей рекомендацией обратилось Минцифры

Мобильный оператор Yota отказался от безлимитных тарифов в своей линейке. При этом безлимит останется, если клиент подключился к Yota до 24 марта.
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Tele2 ограничил мобильный интернет до 60 Гб в тарифе "Премиум". "Билайн" убрал все безлимитные тарифы из линейки тарифов для корпоративных клиентов.

В МТС сообщили, что больше не будут запускать новые тарифы с безлимитным интернетом. В "Мегафоне" отказались от комментариев, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что с рекомендацией к операторам по поводу безлимитных тарифов обратилось Минцифры.

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