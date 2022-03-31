Операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов

Ранее сообщалось, что с соответствующей рекомендацией обратилось Минцифры

Мобильный оператор Yota отказался от безлимитных тарифов в своей линейке. При этом безлимит останется, если клиент подключился к Yota до 24 марта.

Tele2 ограничил мобильный интернет до 60 Гб в тарифе "Премиум". "Билайн" убрал все безлимитные тарифы из линейки тарифов для корпоративных клиентов.

В МТС сообщили, что больше не будут запускать новые тарифы с безлимитным интернетом. В "Мегафоне" отказались от комментариев, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что с рекомендацией к операторам по поводу безлимитных тарифов обратилось Минцифры.

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