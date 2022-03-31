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Лидеры Армении и Азербайджана обсудят соглашение о мире

12:20
  • четверг
  • 31 марта 2022

Встреча пройдет на нейтральной территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджан Ильхам Алиев встретятся 6 апреля в Брюсселе. Об этом рассказал глава армянского правительства на заседании кабинета министров.
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Пашинян выразил надежду обсудить в ходе этой встречи вопросы, связанные с началом переговоров о соглашении о мире в районе Нагорного Карабаха. По словам армянского премьера, Ереван готов незамедлительно вступить в соответствующие переговоры и подписать мирное соглашение, сообщает РБК.

Ранее власти Нагорного Карабаха объявили на территории республики военное положение и попросили президента России увеличить численность миротворческого контингента. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении трехсторонних договоренностей с участием России.

Армения объявила, что Азербайджан нарушил работу газотранспортной инфраструктуры в НКР, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис. В Азербайджане назвали эти обвинения необоснованными.

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