Лидеры Армении и Азербайджана обсудят соглашение о мире

Встреча пройдет на нейтральной территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджан Ильхам Алиев встретятся 6 апреля в Брюсселе. Об этом рассказал глава армянского правительства на заседании кабинета министров.

Пашинян выразил надежду обсудить в ходе этой встречи вопросы, связанные с началом переговоров о соглашении о мире в районе Нагорного Карабаха. По словам армянского премьера, Ереван готов незамедлительно вступить в соответствующие переговоры и подписать мирное соглашение, сообщает РБК.

Ранее власти Нагорного Карабаха объявили на территории республики военное положение и попросили президента России увеличить численность миротворческого контингента. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении трехсторонних договоренностей с участием России.

Армения объявила, что Азербайджан нарушил работу газотранспортной инфраструктуры в НКР, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис. В Азербайджане назвали эти обвинения необоснованными.

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