Рособрнадзор: ЕГЭ состоится, даже если страну отключат от интернета

Все предусмотрено для проведения экзамена

Западные санкции не повлияют на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России.

Об этом РИА Новости заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он сообщил, что никто из регионов не обращался в федеральный центр за помощью.

"Мы понимаем, в каких условиях в этом году придется проводить экзамен <…> Все риски мы предусмотрели, даже если страну отключат от интернета", - отметил он.

В Рособрнадзоре также сообщили, что снимаются все антиковидные меры на экзаменах. Отмена дистанции в 1,5 метра позволит увеличить количество детей в экзаменационных пунктах.

"Это экономия средств, времени и нагрузки на учителей", - подчеркнул Музаев.

Ранее Минпросвещения исключило перенос ЕГЭ из-за нехватки бумаги. Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен, все экзамены пройдут вовремя.

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