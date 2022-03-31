Лукашенко сравнил Россию и Белоруссию с возрождающимся фениксом

Белорусский лидер увидел новые возможности в санкциях

На фоне санкций, введенных Западом в отношении России и Белоруссии, оба государства выстоят и возродятся, "как феникс из пепла" — такое в истории было уже не единожды. С таким заявлением в четверг, 31 марта, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Встречаясь с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, Лукашенко рассказал о понимании того факта, что "спасти, защитить себя мы можем только сами, никому мы не нужны". Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что и Россия это осознала как никогда.

Лукашенко заявил о готовности не упустить это "время огромных возможностей", несмотря на все сложности. Он призвал активно создавать совместные производств в разных сферах, в том числе в области машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере, сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко, комментируя западные санкции против двух государств, назвал их шансом Белоруссии укрепиться на зарубежных рынках, в том числе на российском. Если Минск не воспользуется этим шансом, сельское хозяйство Белоруссии "не встанет с колен", заявил глава государства.

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