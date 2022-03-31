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Фанаты "Любэ" обвинили Бейонсе в плагиате

12:42
  • четверг
  • 31 марта 2022

Николай Расторгуев еще не нашел время послушать новый трек

Американскую певицу Бейонсе обвинили в плагиате песни "Ты неси меня река" группы "Любэ".

Новый трек артистки Be Alive с первых нот очень сильно напоминает композицию российской группы, написанную композитором Игорем Матвиенко в 2002 году.

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев признался РИА Новости, что еще не слышал песню зарубежной коллеги.

"Мы посмотрим, просто надо посмотреть, что с этим делать и каким образом, я просто даже клипа не видел", - отметил он.

Расторгуев добавил, что не является поклонником Бейонсе, и на данный момент есть вещи важнее, чем музыкальный клип.

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