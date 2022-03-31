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"Ситимобил" назвал дату окончания работы

12:19
  • четверг
  • 31 марта 2022

Сервис был основан в 2007 году

Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля, передает ТАСС.

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"До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что решение о прекращении деятельности компании приняли акционеры "Ситимобила". Вместе с тем сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит работу.

Онлайн-сервис "Ситимобил", предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга, со штаб-квартирой в Москве был основан в 2007 году.

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