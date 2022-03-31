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Спрос на сахар упал более чем в два раза

12:34
  • четверг
  • 31 марта 2022

На соль - сохраняется

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что по сравнению с периодом ажиотажа спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза. Спрос на соль при этом сохраняется на уровне плюс 35%.

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"Неделя к неделе на все продукты питания спрос снизился почти на 15%, а на позиции, которые были более всего востребованы - крупы, мука, масло - по ним минус 35%", - сказал замминистра в эфире НТВ, добавив, что ситуация успокоилась.

Он также обратил внимание на то, что овощи "борщевого набора" традиционно дорожают весной, проблем с поставками не ожидается.

Ранее в "Магните" заявили, что по сравнению с пиковыми уровнями спрос на сахар снизился на 50%.

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