Минздрав заверил в отсутствии угрозы срыва поставок лекарств для стационарного лечения

Санкции не повлияют на поставки

Санкции, введенные зарубежными государствами в отношении России, не угрожают поставкам лекарств для стационарного лечения пациентов. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Замглавы Минздрава назвал временным явлением отсутствие лекарств в аптеках — оно связано с тем, что пациенты начали формировать запасы лекарственных препаратов. Ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна.

Глаголев также рассказал, что Минздрав предпринимает все необходимые меры в этой области: средства на закупку лекарств, в том числе в системе ОМС, в настоящее время авансируются, приняты меры по оперативной отгрузке оптовиками препаратов в госпитальный сегмент.

Ведомство оперативно реагирует на возникающие точечные проблемы, цитирует заместителя главы Минздрава ТАСС.

Тема доступности лекарств с учетом западных санкций остается одной из самых чувствительных в России, заявил ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в этой сфере принят комплекс мер, которые упрощают и закупку, и регистрацию фармацевтической продукции.

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