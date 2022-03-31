ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вторую ракетку мира принуждают отказаться от связей с Россией

13:10
  • четверг
  • 31 марта 2022

Даниил Медведев не знает, выступит ли на Уимблдоне

Британский таблоид The Sun написал, что для участия в одном из самых крупных и престижных теннисных турниров Уимблдоне российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией.
Минспорта нашло плюсы в оттоке легионеров из РПЛ

Речь идет в том числе о второй ракетке мира Данииле Медведеве.

Уточняется, что соответствующие требования выдвинул министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

"Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку Владимира Путина", - сказал политик.

Он добавил, что в случае отсутствия таких гарантий со стороны спортсменов тех не допустят. Прежде сам Медведев уже заявлял, что не уверен в своем участии в Уимблдоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Даниил Медведев
Даниил Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.