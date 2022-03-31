Вторую ракетку мира принуждают отказаться от связей с Россией

Даниил Медведев не знает, выступит ли на Уимблдоне

Британский таблоид The Sun написал, что для участия в одном из самых крупных и престижных теннисных турниров Уимблдоне российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией.

Речь идет в том числе о второй ракетке мира Данииле Медведеве.

Уточняется, что соответствующие требования выдвинул министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

"Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку Владимира Путина", - сказал политик.

Он добавил, что в случае отсутствия таких гарантий со стороны спортсменов тех не допустят. Прежде сам Медведев уже заявлял, что не уверен в своем участии в Уимблдоне.

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