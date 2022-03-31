Владимир Ефимов: за 11 лет объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза

Для инвесторов наиболее привлекательны фармацевтическая, медицинская и химическая промышленность

Как сообщил со ссылкой на данные Росстата заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

"В прошлом году вложения превысили 4,8 триллиона рублей, что на 18,9 процента больше, чем в 2020-м. За 11 лет общий объем инвестиций в основной капитал превысил 30 триллионов рублей. В реальном выражении рост составил 3,4 раза", - добавил замглавы города.

По его словам, для инвесторов наиболее привлекательны фармацевтическая, медицинская и химическая промышленность, а также микроэлектроника и приборостроение.

Московские компании больше всего средств вкладывали в машины и оборудование: на них в 2021 году пришлось 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля вложений в благоустройство земель и строительство нежилых зданий составила 31%, жилых - 17%, в объекты интеллектуальной собственности - 11,6%.

Уточняется, что объем инвестиций крупных и средних организаций составил 3,5 триллиона рублей.

В Москве действует система мер поддержки бизнеса, один из инструментов - присвоение предприятиям статусов в том числе промышленного комплекса или технопарка. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17-25%.

С 2018 года в столице подписано 13 соглашений по реализации новых инвестиционных проектов, совокупные инвестиции в которые составят около 36 миллиардов рублей.

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