Заммэра Владимир Ефимов: Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице продолжает расти

Москва оказывает всяческую поддержку

В столице насчитывается почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, число индивидуальных предпринимателей с января 2022 года увеличилось на 16%.

Малое и среднее предпринимательство (МСП) – наиболее массовая по количеству занятых в московской экономике отрасль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тысячи", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва оказывает широкую поддержку МСП. Бизнесу предоставляют гранты, субсидии, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок. Для МСП предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели.

Также столица проводит бесплатные мероприятия для начинающих предпринимателей. На сайте mbm.mos.ru также представлено более 20 онлайн-сервисов и услуг.

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