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В Москве обсудили меры поддержки предприятий по обслуживанию запирающих устройств и домофонов в домах

13:17
  • четверг
  • 31 марта 2022

Предложения будут направлены в Госдуму и другие органы

Меры поддержки предприятий по техобслуживанию запирающих устройств и домофонов обсудили в столице. Об этом в четверг, 31 марта, рассказали в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
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Круглый стол "Выработка предложений по вопросам совершенствования механизмов регулирования рынка технических средств безопасности" состоялся 29 марта. Его участники обсудили предложения по поддержки предприятий, осуществляющих техническое обслуживание запирающих устройств и домофонов в Москве.

Главным фактором, влияющим на ситуацию в сфере обслуживания техсредств безопасности, участники круглого стола признали наличие новых общественных вызовов и угроз: закладки наркотиков, распитие в подъездах алкоголя, стихийный ночлег лиц без определенного места жительства, хулиганство, кража имущества жильцов в подъездах и прочее. Это требует усиления мер защиты жильцов и объектов жилищного фонда.

Председатель оперативного штаба по поддержке экономики Москвы, президент МТПП Владимир Платонов отметил, что по вопросу продвижения законодательных инициатив достигнута договоренность с председателем комитета МТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой. Все материалы, подготовленные предпринимателями, будут проанализированы и приняты в работу.

Наряду с этим спикеры отметили учет и реализацию интересов предприятий малого и среднего бизнеса в сфере осуществления обслуживания технических средств безопасности в многоквартирных домах и социальных объектах; обсуждение актуальности законодательных инициатив и путей их продвижения; развитие института старших по подъезду в рамках ООПН "Безопасная столица" и проекта Гильдии НСБ МТПП "Безопасный подъезд". Особое внимание было уделено развитию общественных механизмов контроля безопасного проживания жителей в многоквартирных домах.

По итогам круглого стола предложения по безопасности предпринимательской деятельности в сфере технических средств безопасности будут направлены в Государственную думу, Мосгордуму, правительство Москвы и Московской области, столичное отделение "Единой России".

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