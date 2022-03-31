В Москве обсудили меры поддержки предприятий по обслуживанию запирающих устройств и домофонов в домах

Предложения будут направлены в Госдуму и другие органы

Меры поддержки предприятий по техобслуживанию запирающих устройств и домофонов обсудили в столице. Об этом в четверг, 31 марта, рассказали в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Круглый стол "Выработка предложений по вопросам совершенствования механизмов регулирования рынка технических средств безопасности" состоялся 29 марта. Его участники обсудили предложения по поддержки предприятий, осуществляющих техническое обслуживание запирающих устройств и домофонов в Москве.

Главным фактором, влияющим на ситуацию в сфере обслуживания техсредств безопасности, участники круглого стола признали наличие новых общественных вызовов и угроз: закладки наркотиков, распитие в подъездах алкоголя, стихийный ночлег лиц без определенного места жительства, хулиганство, кража имущества жильцов в подъездах и прочее. Это требует усиления мер защиты жильцов и объектов жилищного фонда.

Председатель оперативного штаба по поддержке экономики Москвы, президент МТПП Владимир Платонов отметил, что по вопросу продвижения законодательных инициатив достигнута договоренность с председателем комитета МТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой. Все материалы, подготовленные предпринимателями, будут проанализированы и приняты в работу.

Наряду с этим спикеры отметили учет и реализацию интересов предприятий малого и среднего бизнеса в сфере осуществления обслуживания технических средств безопасности в многоквартирных домах и социальных объектах; обсуждение актуальности законодательных инициатив и путей их продвижения; развитие института старших по подъезду в рамках ООПН "Безопасная столица" и проекта Гильдии НСБ МТПП "Безопасный подъезд". Особое внимание было уделено развитию общественных механизмов контроля безопасного проживания жителей в многоквартирных домах.

По итогам круглого стола предложения по безопасности предпринимательской деятельности в сфере технических средств безопасности будут направлены в Государственную думу, Мосгордуму, правительство Москвы и Московской области, столичное отделение "Единой России".

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