Тульских десантников наградили за участие в спецоперации на Украине

Бойцам вручили Ордена Мужества

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные проявляют героизм и самоотверженность. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших бойцов. Тем, кто отличился во время выполнения боевых задач, вручили государственные награды. Церемония прошла в знаковом месте.

У мемориала советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, сегодня тоже награждают освободителей. Они прямо с передовой. 11 Орденов Мужества и 2 медали "За отвагу" вручает командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко. И не случайно именно здесь.

"Это памятник нашим дедам, павшим в боях с фашистами. Именно на этой земле. Вы сейчас делаете историю, и я уверен, что вы с честью и гордостью выполните все задачи, которые мы вам поставили", - заявил генерал-полковник Александр Чайко, командующий войсками Восточного военного округа.

Свои задачи российские офицеры выполняют, порой рискуя жизнью. Этому бойцу пришлось выводить отряд из окружения. Минометный обстрел сменился артиллерийским. Два часа наши военные провели под огнем. Без связи со штабом. Без подкрепления.

- Хотели нас взять в кольцо, но военнослужащие грамотно заняли позиции, был у каждого свой сектор обстрела, и они отбили эту пехоту. Также с пехотой шли танки, которые наши танкисты очень хорошо отработали.

Не только защищаются, но и защищают. Бойцы на передовой отзываются на просьбы мирных жителей.

- К нам пришел дед и сказал, что дочь беременная попала на растяжку. Пришлось на себе буквально выносить.

"Помогаем местному населению, которое осталось и не смогло уехать, реально помогаем", - сказал Павел, капитан, командир подразделения.

А в Брянской области наградили тульских десантников, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. За стойкость и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, бойцам вручили Ордена Мужества.

Списки наших героев ежедневно пополняются новыми именами. Сержант Давид Асаев под огнём сумел восстановить поврежденное артиллерийское орудие и прямой наводкой уничтожил миномётные расчеты противника, создав условия для контрудара.

Старший прапорщик Андрей Путилин под обстрелом смог оперативно настроить повреждённую станцию спутниковой связи. Он передал координаты в штаб. Так удалось нанести удар по неприятелю.

Рядовой Андрей Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику, а затем взорвал её дистанционно. Лишённые огневой поддержки националисты были вынуждены бежать.

Капитан Юрий Овсянников вместе с экипажами танковой роты при освобождении населённого пункта прорвал оборону ВСУ, уничтожил больше десятка единиц техники. Нашим бойцам удалось разгромить превосходящего по силам неприятеля.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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