Как идут работы на пятом участке Юго-Восточной хорды

Завершается строительство эстакады через Батайскую улицу

Проехать по южному участку Московского скоростного диаметра водители смогут уже к концу следующего года. Дорогу должны запустить даже раньше срока. Сейчас активные работы идут на пятом участке Юго-Восточной Хорды.

К общему виду моста через Батайскую улицу осталось добавить лишь маленькие штрихи: подготовить швы, и можно укладывать асфальт. Строительство идет по всему пятому участку Юго-Восточной хорды.

В районе Батюнинской улицы работают сразу на двух уровнях: внизу техника разгребает завалы и ровняет площадки, наверху – готовят металлические конструкции пролетов.

"Это специальный станок для того, чтобы делать хомуты. Хороший станок. Очень хорошо делает", - объясняет монтажник Рустам Саидов.

На этом месте (см. видео) пока только несущие конструкции. А здесь уже хорошо видны результаты титанического труда монтажников. Дорожное полотно на мосту похоже на слоёный пирог. Между опорными балками укладывают фанерную опалубку и арматуру. Затем заливают бетоном. Сверху - ещё несколько слоев асфальта.

От улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Протяженность пятого участка самой хорды – чуть больше четырех километров. Но всего в этом районе появится почти 12 км новых дорог.

"Работа на участке осложнялась большим количеством инженерных коммуникаций, которые требовалось выносить из пятна застройки. Непосредственная близость ЖД путей – МЦД. А также плотным потоком движения", - говорит руководитель строительства Очир Эрендженов.

Автомобильное движение в этом районе приходилось перестраивать, но оно не останавливалось ни на минуту под пролетами будущей эстакады. После окончания строительства разгрузятся дороги сразу трех районов города.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. А после объединения с Северо-Восточной, магистрали превратятся в единый московский скоростной диаметр. От трассы на Санкт-Петербург до Новой Москвы можно будет обогнуть центр столицы без пробок и светофоров.

"Работы развернуты на всех этапах. Ведется разведение и эстакадных участков, и участков, находящихся в наземном исполнении. Секционно будем эти объекты сдавать, чтобы их запускать в работу. Для того, чтобы дорожно-уличная сеть у нас развивалась как можно быстрее", - говорит заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

С облегчением вздохнут жители десятков районов города. И не только автомобилисты. Благоустройство – неотъемлемая часть работы строителей.

"Для того, чтобы выполнить работы под ключ, мы устанавливаем не только мостовые балки и асфальт, но также озеленяем всю близлежащую территорию", - объясняет начальник участка компании-подрядчика Вадим Прохоров.

Пока пятый участок готов на две трети. Подрядчики должны сдать все отрезки в 2024-м. Однако строители идут с опережением графика и не исключают, что по южной части Московского скоростного диаметра можно будет проехать уже к концу следующего года.

Иван Колесников, Дмитрий Наякшин, Владислав Карташов, Евгений Александров. "ТВ Центр".

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