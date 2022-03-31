В России стартует кампания помощи животным Донбасса

В Москве сбор помощи пройдет в Общественной палате России

В Москве стартует общероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам для животных Донбасса "Зоодруг".

Серьезный гуманитарный кризис затронул не только людей, но и четвероногих. Так, в срочной помощи нуждаются десятки тысяч кошек и собак, а также обитатели зоопарков: медведи, львы, волки, страусы и многие другие, среди них есть и краснокнижные представители. Каждый день этим животным нужны корма, лекарства, клетки и стройматериалы для вольеров. Сбор всего необходимого проходит в гуманитарном центре Общественной палаты России.

"Все желающие могут приносить в наш центр гуманитарной помощи Общественной палаты тот список, который мы опубликовали в Telegram-канале "Зоодруг". Продолжаем расширять список тех, кому будет оказана гуманитарная помощь. Также планируем организовать вывоз животных из зоопарков Донецка и Луганска", - заявила Елена Шаройкина, председатель комиссии ОП России по экологии и охране окружающей среды.

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