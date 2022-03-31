Российские производители кормов нацелились на место ушедших с рынка компаний

Перебоев в этом сегменте не предвидится

Помочь с кормом вполне реально, тем более что перебоев в этом сегменте у нас не предвидится. Хотя крупные западные компании уходят из России, у нас есть чем их заменить. Отечественные производители сегодня предлагают всю линейку кормов, причём даже для самых избалованных питомцев. И этот бизнес, похоже, сейчас набирает обороты. Как делают еду для собак и кошек и зачем заводу лаборатория?

Вообще, конечного потребителя, ту же собаку, обмануть сложно. Если он хочет что-то сделать за вкусняшку, то он обязательно сделает.

Юки - не простой пёс, он спортсмен. Участвует в гонках на собачьих упряжках. И, как любому спортсмену, ему важен режим: и тренировок, и питания. Он употребляет в пищу исключительно корма российского производства.

"Моя собака кушает наш корм, уже достаточно давно. Главное, что я хочу видеть – это хорошая шерсть, активная собака. Отечественная отрасль в плане кормов не является неразвитой – у нас очень большая линейка для совершенно разного вида собак: для домашних питомцев, для спортивных собак, для маленьких, больших, средних, молодых и старых. Для любых собак", - заверила кинолог, зооинженер Яна Дроздова.

Часто мода на импортные корма диктуется заводчиками – породистой кошке или собаке не к мордочке питаться не брендовым кормом. Но зачастую это не больше, чем маркетинг, и единственное, в чём отечественные лакомства уступают импортным – это реклама. Более того, в зарубежной продукции часто встречаются гормоны, вызывающие привыкание. Менять рацион кошке или собаке нужно постепенно.

"По общему правилу переводятся. Вымещая старый корм, добавляем по 1/5", - говорит ветеринар Мария Якухина.

Сырьё, витамины и добавки – всё это в питании для домашних питомцев, произведённом в нашей стране, не уступает зарубежным аналогам. Это подмосковное производство кормов для животных с декабря работает круглосуточно – объёмы продаж растут, пришлось уйти от посменной работы.

"Используется для производства продукции сырьё локальных российских поставщиков: как мясных ингредиентов, так и сухих ингредиентов. То же самое касается и запчастей для оборудования: сейчас есть ряд контрактов, они продолжают заключаться локальными поставщиками для того, чтобы была возможность устанавливать на наше оборудование запчасти российских производителей", - заявил директор по производству ООО "Петкорм" Максим Шигузнев.

То же самое и с программным обеспечением – станки без проблем переводят на российское. Здесь три цеха, и в разные дни завод выполняет заказы от разных торговых марок. Здесь же есть и своя лаборатория, чтобы следить за качеством продукции. Любой корм – и отечественный, и импортный, приходится менять раз в несколько лет. И переход на наше питание подтолкнёт целую отрасль пищевой промышленности к стремительному развитию – ведь ассортимент неминуемо будет расширяться.

Александра Панина, Станислав Чубин, Роман Левицкий. "ТВ Центр".

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