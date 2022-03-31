Систему ЖКХ Москвы защитили от влияния санкций

Почти вся техника, которую используют для уборки города, российская

Очередные санкции не скажутся на состоянии ЖКХ Москвы. Во всяком случае, горожане этого почувствовать не должны.

Многие сферы уже давно ориентированы на отечественных производителей. О тотальном импортозамещении речи нет. Так, почти вся техника, которую используют для уборки города, российская. И она прекрасно себя показывает при любых капризах погоды. Так что городские программы, заложенные бюджетом, выполняются. Сейчас делается всё необходимое, чтобы система ЖКХ работала бесперебойно и на высоком уровне.

"В связи с санкциями мы не испытываем никаких проблем. Потому что 95% техники ГБУ "Автомобильные дороги" и вообще по всем "Жилищникам" округов - это отечественная техника. То есть у нас сегодня нет проблем ни с запчастями, ни с оборудованием, всё ремонтируется здесь, производится здесь", - отметил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

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