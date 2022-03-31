Москвичей предупредили об ухудшении погоды

За выходные выпадет около половины месячной нормы осадков

В Московской регион идёт новая напасть - сразу несколько южных циклонов. Но несмотря на своё название, несут они с собой не тепло, а снегопад с дождём. До понедельника в столице выпадет около половины месячной нормы осадков.

Немного потеплеет, но при ветре до 15 метров в секунду мокрый снег быстро превратится в наледь. Из-за непогоды в столице до конца пятницы объявлен жёлтый уровень опасности.

"Весенняя погода отстает от климатического графика на несколько дней. Затем в выходные дни погода вообще испортится, в том числе в Москве и Московской области. 2-го и 3-го апреля ожидаются осадки в виде снега, мокрого, снега, местами сильные, возможно налипание мокрого снега, гололёдные явления", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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