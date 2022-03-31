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Путин одобрил подписание соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

13:40
  • четверг
  • 31 марта 2022

Предложение поступило от российского правительства

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского правительства о подписании соглашения с членами Содружества независимых государств (СНГ) по борьбе с коррупцией.
Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

Глава государства также дал разрешение Министерству юстиции России в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Владимир Путин считает целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений. Среди приоритетных задач в этом направлении он назвал в том числе борьбу с коррупцией.

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