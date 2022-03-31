Путин одобрил подписание соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

Предложение поступило от российского правительства

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского правительства о подписании соглашения с членами Содружества независимых государств (СНГ) по борьбе с коррупцией.

Глава государства также дал разрешение Министерству юстиции России в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Владимир Путин считает целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений. Среди приоритетных задач в этом направлении он назвал в том числе борьбу с коррупцией.

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