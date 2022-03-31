Россия ограничит экспорт подсолнечного масла

Также будет запрещен экспорт подсолнечника

Россия с 15 апреля введет квоту на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Соответствующее предложение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.

Наряду с этим была выдвинута инициатива ввести квоты на экспорт шрота (побочный продукт маслоэкстракционного производства) в размере 700 тысяч тонн. Квоты предлагается установить до 31 августа.

Кроме того, с 1 апреля будет введен запрет на поставки за рубеж подсолнечника и рапса.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Озвученные решения направлены на защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки, цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с правительством тему продовольственной безопасности. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс справится с любым, в том числе с существенно возросшим, спросом на продовольствие.

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