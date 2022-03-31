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Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

13:33
  • четверг
  • 31 марта 2022

Должен быть проработан текст договора между двумя странами

Встрече президентов России и Украины должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - сказал Песков (цитата по "Интерфакс").

Говоря о возобновлении российско-украинских переговоров 1 апреля, он заявил, что Кремль проинформирует, если это произойдет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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