Русский язык стал одним из официальных языков ФИФА

Решение принято почти единогласно

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) включил русский язык в число официальных языков организации.

Такое решение было почти единогласно принято на 72-ом конгрессе ФИФА в Дохе (Катар). "За" проголосовали 187 представителей, "против" — 4.

Теперь русский язык стал официальным языком организации наряду с английским, испанским, французским и немецким.

Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) сохранил членство в ФИФА, этот вопрос не поднимался на Конгрессе.

Ранее ФИФА исключила российские сборные из международных турниров из-за спецоперации на Украине. РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но не смог оспорить решение.

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