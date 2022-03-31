Британия расширила санкционный список против России

В него попали еще 12 российских граждан

Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список, передает ТАСС.

Под ограничения попали телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", а также 12 российских граждан. Это в том числе начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналист Сергей Брилев.

Активы данных лиц и организаций в Великобритании будут заморожены.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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