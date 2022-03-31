Российские военные отбили у националистов часть промзоны Мариуполя

Еще день назад в "маслобойне" шли ожесточенные перестрелки

Российские ВС высокоточными ракетами уничтожили крупные базы горючего, которые снабжали топливом украинские войска и бронетехнику ВСУ в Харькове. Это последние данные Минобороны России. Продолжают наступление и подразделения Луганской и Донецкой республик. И сегодня российская сторона открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в сторону Запорожья. Более 600 беженцев приняли за сутки в ДНР.

Отбитая у националистов часть промзоны Мариуполя. В народе ее называют "маслобойня". Еще день назад здесь шли ожесточенные перестрелки. До сих пор местами догорают строения. Среди ангаров и под навесами - оставленная бронетехника радикалов. Но сегодня уже тихо. Боевики отступили под натиском и ударами ополченцев и Росгвардии. Группировка радикалов рассечена на две части. Идет ее планомерная ликвидация. Боевики пытаются устраивать засады и "огрызаются" минометным огнем. В основном, по жилым кварталам.

"Били вот по этому дому, завалило людей, порядка 19 человек", - рассказал очевидец.

Специально для беженцев, которые хотят уйти из Мариуполя в сторону Украины, российские военные открыли гуманитарный коридор в направлении Запорожья. Киевская власть свои намерения не препятствовать выходу людей пока лишь декларирует. В реальности коридоры подконтрольные ВСУ и националистам выглядят вот так: дорога усеяна противотанковыми минами. Люди выезжают на свой страх и риск.

В освобожденных поселках под Мариуполем ополченцы находят брошенные базы националистов. Отсюда радикалы убегали так быстро, что побросали все имущество, документы, личные дела, боеприпасы.

Остатки нацбатов ежедневно несут потери. Вот на передовой в Донбассе их изрядно потрепанные позиции. Ополченцы бьют с ювелирной точностью. Несколько секунд и заряд лег ровно в щель, где была пулеметная точка. А на этих кадрах ликвидация опорного пункта запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Первым снесли заброшенный дом, где укрывались боевики. Вторым - их наблюдательный пункт вместе с флагом.

В Харькове российские ВКС уничтожили десятки единиц техники, которые ВСУ прятали на территории военного института. На фото – все, что осталось от самоходных установок, танков, бронемашин. А это удар по укрепрайону националистов артиллерийским комплексом "Краснополь".

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев, Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. Оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Запорожской области российские военные захватили целый автопарк ВСУ. Многие машины повреждены. Вот 15-тонный броневик. Стоимость - 5 миллионов гривен. Военные говорят - подойдет лишь для того, чтобы хулиганов пугать. В бою машина бесполезная. Толщина брони, как у картонной коробки.

Тимур Абдуллаев, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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