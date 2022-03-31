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"Они не понимают Путина": Кремль о Госдепе и Пентагоне

14:04
  • четверг
  • 31 марта 2022

Такое непонимание приводит к ошибочным решениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителей Белого дома, Госдепа и Пентагона о том, что Владимир Путин якобы не получает полную информацию о ходе спецоперации на Украине.

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"Это вызывает нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле", - сказал кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что американские власти "не понимают президента Путина", не понимают стиля работы российских властей.

"Такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, опрометчивым решениям", - заключил пресс-секретарь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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