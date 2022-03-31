ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин запретил возбуждать дела о банкротстве по заявлению кредиторов

14:25
  • четверг
  • 31 марта 2022

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

В России с пятницы, 1 апреля, вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин.
В Кремле анонсировали мораторий на банкротства

В ходе заседания кабинета министров премьер уточнил, что мораторий относится как к организациям, так и к индивидуальным предпринимателям и гражданам.

Запрет на возбуждение таких дел о банкротстве будет действовать в течение полугода. Он позволит должникам справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы.

При этом не потребуется закрывать свою компанию или бизнес и увольнять сотрудников, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня 2022 года приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников. Наряду с этим ФНС временно не обращается в суды с заявлениями о банкротстве предприятий. Эти меры предприняты в рамках налоговой поддержки граждан и экономики в условиях санкционного давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание Дома Правительства России
Здание Дома Правительства России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.