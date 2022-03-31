Кабмин запретил возбуждать дела о банкротстве по заявлению кредиторов

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

В России с пятницы, 1 апреля, вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабинета министров премьер уточнил, что мораторий относится как к организациям, так и к индивидуальным предпринимателям и гражданам.

Запрет на возбуждение таких дел о банкротстве будет действовать в течение полугода. Он позволит должникам справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы.

При этом не потребуется закрывать свою компанию или бизнес и увольнять сотрудников, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня 2022 года приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников. Наряду с этим ФНС временно не обращается в суды с заявлениями о банкротстве предприятий. Эти меры предприняты в рамках налоговой поддержки граждан и экономики в условиях санкционного давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"