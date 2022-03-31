Власти рассказали о росте цен на жилье в 2022 году

Важно поддержать строительную отрасль
Стоимость жилья в 2022 году вырастет в пределах инфляции или ниже этого уровня.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить", - заявил он журналистам.
Хуснуллин добавил, что в этом году на поддержание льготной ипотеки из бюджета выделят до 80 миллиардов рублей. Это очень дорогая мера для государства, однако строительную сферу важно поддержать во благо экономики и жизни россиян.
"Жилищное строительство - драйвер развития всей экономики", - подчеркнул вице-премьер.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о поднятии максимальной ставки льготной ипотеки до 12%Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"