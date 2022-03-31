Путин обсудил Украину с премьером Норвегии

Президент России проинформировал коллегу о переговорах с Украиной

В пресс-службе норвежского правительства сообщили о разговоре Путина с премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре.

"Я настойчиво попросил президента Путина прекратить военные действия на Украине, вывести российские силы и обеспечить гуманитарный доступ", - цитирует Стёре ТАСС.

В Кремле отметили, что Путин информировал премьера Норвегии по телефону о переговорах России и Украины, а также разъяснил причины начала военной операции.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Норвежские санкции нацелены на финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы России, а также предусматривают ограничительные меры против физических и юридических лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"