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Минздрав опроверг дефицит шприцев в России

15:52
  • четверг
  • 31 марта 2022

Все производители продолжают работу

Дефицита одноразовых шприцев в России нет. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

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Как отметил представитель Минздрава, используемые в России одноразовые шприцы по большей части производятся внутри страны, а также в Индии и в Китае. Производители этой продукции из Германии также не объявляли о намерениях покинуть российский рынок.

Глаголев пояснил, что имеет место "элемент возрастания спроса", однако реальных проблем с обеспеченностью одноразовыми шприцами Минздрав не наблюдает.

Замминистра также рассказал, что Минздрав и Минпромторг проводят работу над увеличением объемов производства отечественных расходных материалов и медицинского пластика, сообщает ТАСС.

Глаголев также заявил, что санкции, введенные зарубежными государствами в отношении России, не угрожают поставкам лекарств для стационарного лечения пациентов. Ситуация на рынке лекарственного обеспечения России стабильна.

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