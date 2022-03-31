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В Московском зоопарке продлили время работы

15:56
  • четверг
  • 31 марта 2022

Теперь увидеть животных можно с 9 утра до 8 вечера

В Московском зоопарке не стали ждать потепления и решили уже с завтрашнего дня продлить время работы на 2 часа.

Теперь увидеть животных можно с 9 до 20 часов. Но надо иметь в виду, что вход на территорию закрывается в 19 часов. Такое решение принято потому, что световой день стал длиннее, и многие обитатели проявляют больше активности.

Весенний воздух заставляет покидать теплые убежища тех, кто коротал там зиму. По вольерам уже вовсю прогуливаются лисы, степные коты, гиены, львы.

Даже недавно проснувшиеся сурки и медведи выходят на променад. Сейчас в зоопарке работают четыре входа. Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и терминалах.

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Посетители Московского зоопарка у вольера с леопардом
Посетители Московского зоопарка у вольера с леопардом
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