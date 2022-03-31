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Собянин рассказал о мерах поддержки компаний IT-отрасли

15:53
  • четверг
  • 31 марта 2022

Об этом рассказал Сергей Собянин

Столичные власти предпринимают меры по расширению поддержки области информационных технологий и ее развития. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин выделил 200 млн руб. на пилотные тестирования инновационной продукции

Градоначальник напомнил о вызовах, связанных с санкционным давлением Запада, однако отметил, что они могут дать возможность для развития IT, поэтому необходимы среднесрочные программы развития отрасли.

В 2022 году власти Москвы планируют разместить госзаказы на программное обеспечение примерно на 25 млрд рублей. В три раза будут увеличены объемы поддержки отрасли по уже действующим программам, включая льготное кредитование и гранты.

Будет продолжена реализация программ развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, государственных услуг. Как подчеркнул Собянин, это даст дополнительный импульс для развития всех секторов IT, сообщает АГН "Москва".

Ранее Сергей Собянин рассказал о принятых решениях по повышению устойчивости экономики и социальной сферы российских регионов. В их числе — реструктуризация кредитов с плавающими ставками, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, поддержка системообразующих предприятий, развитие льготной ипотеки.

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