Названа стоимость восстановления Северо-Крымского канала

С его запуском нужда в проекте опреснителей на полуострове отпала

Вода из Северо-Крымского канала будет использоваться, в первую очередь, для сельскохозяйственных нужд. Восстановление водной артерии, приведение ее в номативное состояние обойдется в десятки миллиардов рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сколько это будет стоить - будет не дешево, миллиарды, десятки миллиардов. Но деньги у нас на это есть. Мы сейчас считаем, проектируем. В течение двух-трех месяцев будем понимать стоимость этих мероприятий", - заявил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что после разблокировки Северо-Крымского канала, способного обеспечить до 85% потребностей Крыма в пресной воде, нет необходимости в строительстве опреснительных установок на полуострове. Хуснуллин напомнил, что этот вариант рассматривался в качестве крайней меры на случай, если в подземных источниках не было бы найдено необходимого количества воды – несмотря на то, что цена опреснения очень высока, передает РИА Новости.

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