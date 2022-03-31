Расходы НАТО на оборону выросли на 270 млрд долларов

Альянс наращивает расходы седьмой год подряд

Североатлантический альянс в 2021 году увеличил свои оборонные расходы на 3,1%, что в реальном выражении составило 270 млрд долларов. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая с ежегодным докладом по безопасности, Столтенберг заявил, что 2021 год стал седьмым подряд с последовательным ростом оборонным расходом альянса, сообщает ТАСС.

Комментируя спецоперацию России по защите республик Донбасса, генсек НАТО заявил, что альянс приветствует любые усилия по поискам политического решения, в том числе переговоры в Турции.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО считает необходимым завершение спецоперации и полный вывод российских войск с территории Украины, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политику НАТО под руководством США основной причиной кризиса на Украине. После исчезновения СССР Североатлантический альянс продолжил продвигать свою военную инфраструктуру дальше на восток, накачивая Украину оружием и создавая там военную инфраструктуру, подчеркнул глава МИД.

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