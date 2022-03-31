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Правящая партия Польши потребовала отставки спикера-русофоба

16:06
  • четверг
  • 31 марта 2022

Председатель верхней палаты извинялся перед Украиной за польско-российские контакты

Вопрос об отставке спикера сената Польши внесла на рассмотрение палаты правящая партия Польши "Право и справедливость". Поводом стал недавний пост Томаша Гродского в соцсети.

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Гродский опубликовал обращение к Верховной раде Украины, в котором извинялся за польские компании, которые "позорным образом" продолжают деятельность в России, и за правительство Польши, которое по-прежнему импортирует российский уголь. По его словам, Варшава "финансирует преступный режим".

Спикер сената и без того затягивает рассмотрения предыдущего обращения, в котором игурирует его имя. Та же правящая партия еще год назад потребовала лишить Гродского иммунитета: спикера заподозрили в коррупции. Дату голосования по отставке пока не назначили, передает РИА Новости.

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