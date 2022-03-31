На Украине заявили, что уничтожена почти вся военная промышленность страны

В Мариуполе продолжается борьба с националистами

Актуальные данные о ходе специальной операции по защите Донбасса. Более полусотни военных объектов ВСУ уничтожили ВКС России за минувшие сутки. Как сообщили в нашем Минобороны, ударами высокоточного оружия ликвидированы крупные базы горючего, которые снабжали топливом украинские войска. Кроме того, выведены из строя десятки единиц бронетехники, сбиты 18 беспилотников противника. И сегодня в военном ведомстве представили новые доказательства причастности Вашингтона к разработке биологического оружия на Украине.

Опорный пункт ВСУ на развилке автодорог уничтожается высокоточным артиллерийским снарядом "Краснополь". Наведение осуществлялось при помощи беспилотного летательного аппарата, который так и остался незамеченным. В Харькове российские ВКС ликвидировали несколько десятков единиц бронетехники, которые были спрятаны на территории военного института.

В Мариуполе у националистов отбита часть промзоны. Группировка радикалов, которая держала здесь оборону, рассечена на две части. Идет её планомерное уничтожение. Прямого боестолкновения с российскими военными и подразделениями ДНР ВСУ не выдерживают. Киев сегодня предпринял вторую попытку эвакуировать из Мариуполя командиров "Азова" (запрещен в России). Очень не хотят, чтобы те попали в плен, так как явно знают немало.

Освобождённые районы города патрулирует военная полиция. Местные жители уже без страха за свою жизнь рассказывают, как годы жили бок о бок с украинскими националистами.

Практически в каждом дворе - свежие могилы. Людей хоронили там, где они погибли. Зачастую, целыми семьями. Националисты просто ездили по городу и стреляли по домам, чтобы потом все эти разрушения выдать за результат российской агрессии. Но люди всё это видели и запомнили на всю жизнь.

Советник руководителя офиса президента страны прокомментировал результаты последних переговоров между Россией и Украиной. "Обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несём, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность - ну во многом", - сказал Алексей Арестович.

Теперь понятно, почему Владимир Зеленский идёт по миру с протянутой рукой. Продолжается его заграничное онлайн-турне. Сегодня бенефис. Выступил сразу перед двумя иностранными парламентами. Австралийский - он в тысячах километрах от Киева и ему украинский президент грозил российским ядерным оружием.

"Всё, что происходит в нашем регионе, уже стало реальной угрозой и для вашего государства, и для ваших людей. Потому что такова природа зла. Десятки лет не было такой угрозы, как сейчас - ядерных ударов. Десятки лет не было такого, чтобы одна страна заблокировала море для другой страны. Всё это сделала Россия", - заявил Зеленский.

Российское Министерство обороны в свою очередь напоминает, что украинские ВМС, когда ещё существовали, поставили в Черном и Азовском морях 470 мин. 10 из них сорвало с якорей. Две нашли. Восемь ещё где-то плавают. Более того, в украинских портах находятся 68 иностранных торговых судов, капитанам которых под страхом затопления запретили выход в море по предоставляемым российскими военными кораблями гуманитарным коридорам.

Зеленский, вопреки своим же словам о якобы закрытии морей для судоходства, просит от Австралии хорошие бронемашины, которые всё равно у них стоят и пылятся. Аналогичная риторика и в обращении к парламенту Нидерландов:

"Самолёты, танки, противовоздушная оборона, противотанковая, снаряды, ракеты – всё, что у вас есть. И я призываю, найдите возможность помочь нам. Как сможете. Закройте ваши порты для российских судов. Откажитесь от российских энергоресурсов".

Такие просьбы и мольбы от украинского президента звучат уже не первую неделю. Однако никто еще из партнёров Украины не дал своего согласия на поставки ВСУ бронетехники и самолётов.

Дмитрий Гусев. Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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