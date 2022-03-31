Западу предметно разъяснили условия оплаты за российский газ

Стоимость газа в Европе растет

Цена газа в Европе в четверг на торгах поднималась до 1450 долларов за тысячу кубометров. Тем временем немецкий регулятор заявил о стабильном снабжении газом страны. Накануне Владимир Путин канцлеру Германии, а также премьер-министру Италии разъяснил новый порядок оплаты поставок российского топлива. На этом фоне все больше отраслей экономик европейских стран испытывают трудности в связи с введенными против нашей страны санкциями.

Нефть, уголь, СПГ, палладий, ферросплавы. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало список импорта из России, от которого Токио крайне зависим. Страна вынуждена признать - заменить российскую продукцию в ближайшее время проблематично.

Некоторые страны до сих пор пытаются на свой лад трактовать объявленное Москвой решение об оплате нашего газа в рублях. Накануне Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером дал все необходимые пояснения. Марио Драги продолжает утверждать, что все платежи будут в долларах и евро.

Обстоятельная беседа накануне была у российского лидера и с канцлером Германии. Немецкой стороне предметно разъяснили условия оплаты за наше голубое топливо. Одна из рассматриваемых схем - конвертация валюты в рубли через Газпромбанк.

И, судя по всему, Берлину придется принять условия игры. СМИ выходят с громкими заголовками о том, что наш концерн прорабатывает возможность полной остановки поставок недружественным странам. Цена на европейской бирже вновь превысила 1400 долларов. В Старом Свете - митинги и протесты против безудержного подорожания всего и вся. Инфляция в Италии и Германии бьет рекорды. Промышленный кластер ФРГ бьет тревогу: крупнейшие заводы уже сейчас останавливаются один за другим. Если правительство не договорится с Москвой, чего же ждать дальше.

Россия в случае бойкота со стороны запада найдет, кому продать свои энергоресурсы. И вот глава британского МИДа Лиз Трасс в четверг направляется в Индию. Чтобы убедить Нью-Дели снизить зависимость от российских углеводородов на фоне событий на Украине. На прошлой неделе бывшая британская колония отказалась принять у себя парламентскую делегацию с Туманного Альбиона.

В то самое время, пока англосаксы колесят по свету в поисках того, кто же будет вместе с ними дружить против России и бойкотировать ее углеводороды, британские фермеры не могут обеспечить местный рынок овощами и зеленью. Десятки тысяч квадратных метров теплиц стоят пустыми. Цена за газ в марте этого года - в пять раз больше, чем в прошлом. И если раньше себестоимость 1 огурца была 25 центов, теперь - минимум 70.

Удобрения в Великобритании подорожали в три раза. Минфин США из-за угрозы дефицита вывел российские агропромышленные химикаты из-под собственных санкций. И вот уже даже в Международном валютном фонде признают: антироссийские ограничения могут ослабить влияние доллара в мире:

"Радикальные ограничительные меры, введенные западными странами после начала военной операции России, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран. Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю".

И вот уже Китай допускает вероятность перехода на рубли и юани в расчетах с Россией за энергоносители. Товарооборот между Москвой и Пекином бьет рекорды. С визитом в КНР побывал глава нашего МИДа Сергей Лавров. Там прошла министерская конференция стран-соседей Афганистана. В центре внимания - экономические и гуманитарные вопросы.

"Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах". Похоже, что в Вашингтоне не прочь оставить этих людей в регионе на постоянной основе", - заявил Лавров.

Но Вашингтон пока больше озабочен тем, как наказать все страны, которые готовы сотрудничать с Москвой. В результате введенных рестрикций пострадает и мировая туриндустрия. Она не досчитается 7 миллиардов долларов в этом году. Правительства многих европейских стран, запретившие авиасообщение, чаяния малого бизнеса, который от антироссийских санкций пострадает больше всего, не учли. Любимые нашими соотечественниками чешские Карловы Вары раньше называли самым русским курортом Европы. Сейчас город встречает пустынными улицами и закрытыми магазинами. Много коммерческой недвижимости выставлено на продажу. Местная экономика еще не выздоровела после коронавирусных запретов, как подоспела развязанная против Москвы санкционная война.

В российском правительстве отметили: наша туристическая отрасль с удовольствием примет те 7 миллиардов долларов, которые потеряет мировая туриндустрия.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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