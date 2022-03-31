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Путин утвердил правила торговли газом с недружественными странами

16:47
  • четверг
  • 31 марта 2022

Новый порядок вступает в силу 1 апреля

Указ о правилах торговли газом с недружественными странами подписал президент России. Владимир Путин сообщил об этом на совещании по ситуации в авиационной отрасли. Документ под названием "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" опубликован на сайте Кремля.

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В соответствии с указом, после 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа российскими компаниями в иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении Российской Федерации, ее организаций или граждан, принимается исключительно в рублях.

"Запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам… в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте", - говорится в документе.

Уполномоченным банком для обработки этих платежей назначен "Газпромбанк". Финансовое учреждение открывает для покупателей российского природного газа из недружественных государств специальные рублевые счета.

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