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Минобороны получило переписку Хантера Байдена о биолабораториях на Украине

17:08
  • четверг
  • 31 марта 2022

Киевский режим разрабатывал средства доставки биологического оружия

Деятельность пяти биолабораторий на Украине, которые работали с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней прекращена благодаря спецоперации российских вооруженных сил. В распоряжении Минобороны России оказалась переписка сына Джо Байдена, подтверждающая его причастность к этим проектам, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.

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"Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заявил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ сообщил, что часть коллекции патогенов с началом российской операции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля. Также в распоряжении Минобороны оказались письма Хантера Байдена, подтверждающие его роль в создании условий для работ военных биолабораторий на Украине. Кириллов подчеркнул, что США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биологического оружия, передает ТАСС.

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