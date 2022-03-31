Киевский режим разрабатывал средства доставки биологического оружия

Деятельность пяти биолабораторий на Украине, которые работали с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней прекращена благодаря спецоперации российских вооруженных сил. В распоряжении Минобороны России оказалась переписка сына Джо Байдена, подтверждающая его причастность к этим проектам, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.

"Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заявил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ сообщил, что часть коллекции патогенов с началом российской операции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля. Также в распоряжении Минобороны оказались письма Хантера Байдена, подтверждающие его роль в создании условий для работ военных биолабораторий на Украине. Кириллов подчеркнул, что США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биологического оружия, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"