Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Подтверждена важность выполнения всех положений трехсторонних заявлений

В четверг Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Упор сделан на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

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