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Путин: снижение бедности – ключевой показатель эффективности экономики

17:40
  • четверг
  • 31 марта 2022

Цель работы - повышение качества жизни людей

Снижение бедности и неравенства – ключевой показатель эффективности российской экономики, заявил Владимир Путин. Президент России призвал сосредоточиться на повышении качества жизни россиян, сохранении рабочих мест.

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"Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - заявил российский лидер на совещании по вопросу развития авиационной отрасли.

Путин подчеркнул, что надо фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития в каждой отрасли. Основываться следует на внутренних возможностях российской экономики, науки и системы образования, стремясь к повышению глобальной конкурентоспособности России, передает РИА Новости.

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