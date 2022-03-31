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Центробанк понизил курс доллара на 1 апреля

18:01
  • четверг
  • 31 марта 2022

Европейская валюта также подешевела

Центробанк России понизил официальный курс доллара на 1 апреля. Американская валюта стоит 83,4097 рубля. Это на 67 копеек ниже показателя предыдущего дня.

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Понизил регулятор и официальный курс европейской валюты. Евро подешевел на 1,20 рубля - до 92,493 рубля. На валютных торгах Московской биржи 31 марта курс доллара снижался на 0,65%, до 83,9975 рубля, евро держался на уровне 93,135 рубля.

В плюсе по итогам дня и индекс Мосбиржи - он рос на 6,19%, до 2 668,64 пункта. Индекс РТС к вечеру 31 марта повысился на 5,51%, до 1001,58 пункта, передает ТАСС.

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