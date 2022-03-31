Путин поручил вернуть деньги пассажирам отмененных авиарейсов

Это надо сделать в сжатые сроки

Гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые позже были отменены, вернут потраченные деньги. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возврат денежных средств в сжатые сроки.

"Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег", - заявил Путин на совещании по развитию авиационной отрасли.

Российский лидер напомнил, что в прошлые периоды гражданам в таких случаях выдавали сертификаты. Однако сейчас такую программу реализовать сложно, многие маршруты просто закрыты – так что надо выдать деньги, приводит слова президента "Интерфакс".

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