Россия закрыла въезд руководству Евросоюза

Это ответная мера

Действия Евросоюза в отношении России переходят все границы. В Брюсселе массово и произвольно подвергают односторонним ограничениям российских граждан и компании. ЕС игнорирует все международно-правовые нормы, выкладывает персональные данные россиян в открытый доступ. "Критерии" для пополнения черного списка изобретаются на ходу, говорится в заявлении МИД России.

Москва предпринимает ответные шаги. Россия внесла в черный список высшее руководство Евросоюза.

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что в ответный российский черный список внесены также представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ. Эти люди несут персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения. Подчеркнуто, что своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, стабильность мировой финансово-экономической системы.

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