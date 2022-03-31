Путин: расчеты за газ в рублях укрепят экономический суверенитет России

Президент утвердил правила торговли газом с недружественными странами

Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны. В четверг об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он сообщил, что подписал соответствующий указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Президент подчеркнул: Россия в условиях западного санкционного давления и дальше будет увеличивать во внешней торговле долю расчётов в рублях и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами.

Совещание с членами правительства было посвящено развитию авиаперевозок и авиастроения. Но поскольку всего через сутки Россия изменит порядок оплаты газа для недружественных стран, то именно этой теме российский лидер посвятил значительную часть выступления. Он сообщил, что зарубежным контрагентам предложена простая и прозрачная схема работы. Суть ее в том: компании должны открыть счета в "Газпромбанке". Иностранные покупатели переводят на них валюту. Банк ее продает на торгах "Московской Биржи", приобретая рубли, вырученные средства зачисляет на счет контрагента. С него и будет списываться оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля.

"Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Вновь подчеркну, в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. На самом деле, что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае – газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно", - отметил Путин.

Риски существующего положения дел для нашей страны неприемлемы, подчеркнул российский лидер. Владимир Путин также сообщил, что Москва намерена увеличивать во внешней торговле долю расчётов в рублях и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами.

"Вновь повторю, Россия дорожит своей деловой репутацией. Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам, продолжим поставлять газ в установленных объёмах – хочу это подчеркнуть – и по ценам, определённым в действующих, долгосрочных контрактах. Подчеркну, эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Что это означает? Если говорить просто, российский газ – это более дешёвая энергия, тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно - и продуктов питания, в конечном итоге", - заявил Путин.

Избранная отдельными западными политиками стратегия, направленная на разрыв производственных и логистических цепочек, приведет к продовольственному кризису, глобальной инфляции, усилению неравенства. А за ним неизбежно последует еще одна волна миграции, прежде всего, в европейские страны, поскольку бедные регионы рискуют столкнуться с массовым голодом, считает Владимир Путин.

"Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену. Какой-то популизм наизнанку – людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок – и всё это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности", - сказал Путин.

Экономическая война против России был развязана не месяц, а много лет тому назад, заявил Владимир Путин. Цель санкций – сдержать развитие России, подорвать суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах и технологиях.

"Повторю, все эти санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае – хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями", - отметил глава государства.

Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать долгосрочные планы развития, которые основаны на внутренних возможностях экономики, науки и системы образования. В этой ситуации необходимо опираться на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности, повышение качества жизни людей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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