Как Европа будет покупать российский газ

Западу разъяснили условия оплаты

Отказ от закупки российского газа для Австрии в настоящее время невозможен. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании Альфред Штерн. Так он прокомментировал требования некоторых стран ЕС ввести эмбарго на поставки энергоносителей из нашей страны. А бизнес-ассоциация Восточный комитет немецкой экономики выступила с заявлением, в котором сказано, что отказ от российского газа может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики ФРГ. Ну а чиновники в Берлине, похоже, не слышат предостережения бизнесменов.

Неизвестно, на каком языке Владимир Путин разъяснял Олафу Шольцу новые правила оплаты российского газа, но канцлер Германии явно не понял. Или делает вид.

"В контрактах по газу указано, что оплата производится в евро, иногда в долларах, но обычно в евро, и я сказал российскому президенту, что так и останется. Теперь нам придется посмотреть на его действия, но ясно, что компании хотят и будут платить в евро", - заявил Олаф Шольц.

Канцлер явно пытается манипулировать классическим немецким орднунгом. Однако забывает, что лично приложил руку к тому, чтобы четкое следование порядку и правилам стало не про экономику Германии. Под давлением правительства Шольца немецкие компании разрывают подписанные договоры и отношения с партнерами, если в бизнес-цепочке есть хоть малейший российский след. И после этого канцлер пытается апеллировать к контрактам.

Немцы не пожалели даже самые уязвимые категории, которые могут пострадать от введенных рестрикций. Так, производитель Miltenyi Biotec приостановил поставки в Россию технологий и оборудования, которое применяется для лечения рака крови у детей. Но канцлер Германии, поддерживая санкционную войну, не щадит ни чужих, ни своих. Промышленный кластер ФРГ бьет тревогу: крупнейшие заводы уже сейчас останавливаются один за другим. Если правительство не договорится с Москвой, чего же ждать дальше?

В четверг цена голубого топлива в Европе подскочила почти до полутора тысяч долларов. Министр финансов Франции на совместной пресс-конференции с надеждой смотрит на своего коллегу из Берлина: мол, вместе, может, справимся? Хотя, скорее, похоже на групповое самоубийство крупнейших экономик Европы. В подземных хранилищах Пятой Республики и ФРГ газа осталось менее 30 процентов.

"Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Договоры, заключённые в евро, должны оплачиваться в евро. Мы столкнулись с крупным энергетическим потрясением, жестоким, которое вылилось в резкий рост цен во Франции, Германии и по всей Европе. В свете этого мы приняли решение о полном сотрудничестве между Францией и Германией по экономическому ответу", - заявил министр экономики Франции Брюно Лё Мер.

Пока что власти Франции лишь вызвали недовольную реакцию собственного населения. Из-за роста цен на топливо по республике прокатилась целая волна забастовок: от таксистов до водителей грузовиков и сельхозмашин.

Канцлер Австрии уклоняется от прямого ответа на вопрос, будет ли его страна платить за газ рублями. Что называется, пусть партнеры по ЕС догадаются сами.

"Если вы спросите меня, насколько это ужасное чувство — быть зависимым от российского газа в данный момент? Да. Но чувства не могут быть превыше всего, особенно, если это касается меня как канцлера Австрии, отвечающего за безопасность энергоснабжения и функционирования экономики. Газ из России в Австрии используется не только в частных хозяйствах, но и в промышленности, а это касается рабочих мест и возможности сохранить свое благосостояние, и это тоже моя работа", - заявил Карл Нехаммер.

Россия в случае бойкота со стороны запада найдет, кому продать свои энергоресурсы. И вот глава британского МИДа Лиз Трасс в четверг прилетела в Индию. Чтобы убедить Нью-Дели снизить зависимость от российских углеводородов на фоне событий на Украине. Но на словах уверяла, что это совсем не так. На прошлой неделе бывшая британская колония дала своеобразную дипломатическую пощечину Лондону - отказалась принять у себя парламентскую делегацию с Туманного Альбиона.

В то самое время, пока англосаксы колесят по всему миру в поисках того, кто же будет вместе с ними дружить против России и бойкотировать ее углеводороды, британский рынок рискует остаться без местных овощей и зелени. Десятки тысяч квадратных метров теплиц стоят пустые. Фермеры в марте этого года заплатили за газ - в пять раз больше, чем в прошлом. И если раньше себестоимость одного огурца была 25 центов, теперь - минимум 70.

Удобрения в Великобритании подорожали в три раза. Минфин США из-за дефицита вывел российские агропромышленные химикаты из-под собственных санкций. Даже в Международном валютном фонде признают: антироссийские ограничения могут ослабить влияние доллара в мире.

И вот уже Китай, где накануне с визитом побывал наш министр иностранных дел, допускает вероятность перехода на рубли и юани в расчетах с Россией за энергоносители

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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