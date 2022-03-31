Минобороны раскрыло новые данные о разработке биооружия на Украине

Названы конкретные имена

В Минобороны назвали имена сотрудников Пентагона, которые финансировали программу биологического оружия на Украине. По данным оборонного ведомства, американские военные создали сразу несколько хранилищ с особо опасными микроорганизмами. В лабораториях проводили испытания и изучали возможность применения биологического оружия в условиях боевых действий. При этом финансировал исследовательскую программу фонд, которым руководит Хантер Байден, сын президента США.

Министерство обороны России анализирует полученную в ходе проведения специальной военной операции информацию о разработке на Украине биологического и бактериологического оружия. На этот раз названы конкретные компания и конкретные фамилии.

"Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины", - сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.

Ещё одной ключевой фигурой является Роберт Поуп. На тот момент - сотрудник управления по снижению угрозы Министерства обороны США, и он же - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов. Джоанна Уинтрол, глава офиса управления снижения угрозы на Украине. Лэнс Липпенкотт - руководитель украинского подразделения компании "Блэк энд Вич", которая работает в интересах Пентагона начиная с 2008 года. Девид Мустра - был тесно связан с другим подрядчиком американского оборонного ведомства - фирмой "Метабиота".

Под контролем американцев на территории Украины реализовывалось сразу несколько программ. Например, UP-1 изучал вирус энцефалита. UP-2 - туляремию и сибирскую язву. UP-8 - крым-конгскую лихорадку, хантавирус и лептоспироз. Известно, что часть патогенных биоматериалов из хранилищ в начале февраля 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США через Одессу. Остальные уничтожены в первые дни военной спецоперации по приказу Минздрава Украины. А вот документы остались, и их нашли российские военные. В бумагах чётко говорится о секретности и возможных негативных последствиях для испытуемых.

"Подобное пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия", - рассказал Кириллов.

Партнёрами американцев на Украине являлись, в частности, Центральная санитарно-эпидемиологическая станция в Киеве, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, Украинский научно-технологический центр, Научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По опубликованным российским Министерством обороны данным, одно время СБУ указывала на небезопасность проводимых исследований. Однако украино-американские связи в этой области были столько крепки, что явной угрозой населению страны просто пренебрегали. Вместе с изучением влияния микроорганизмов на человека разрабатывались средства доставки, в том числе при помощи турецких беспилотников "Байрактар", о чём прямо спрашивали производителя - возможна ли установка средств распыления.

Как заявили в четверг в Госдуме, где начала работу парламентская комиссия по расследованию создания на Украине секретных американских биолабораторий, все имеющиеся данные, доказательства и выводы обязательно будут предоставлены в Организацию Объединённых Наций. Потому что налицо преступление, совершённое Соединенными Штатами Америки.

"Все эти программы практически без исключения организуются на территории других государств", - отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

При помощи профильных ведомств будут проанализированы вспышки инфекционных заболеваний на территории России с целью установления прямой взаимосвязи с работами, выполняемыми в украинских биолабораториях.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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