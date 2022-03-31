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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от восьми до 17 лет

19:39
  • четверг
  • 31 марта 2022

Пособие положено малообеспеченным семьям

Нуждающиеся семьи, имеющие детей от восьми до 17 лет, получат ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Размер пособия будет определяться в зависимости от региона.

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"В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Поясняется, что пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Ранее сообщалось, что первые выплаты поступят в мае. За помощью могут обратиться семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей.

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