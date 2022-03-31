Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от восьми до 17 лет

Пособие положено малообеспеченным семьям

Нуждающиеся семьи, имеющие детей от восьми до 17 лет, получат ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Размер пособия будет определяться в зависимости от региона.

"В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Поясняется, что пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Ранее сообщалось, что первые выплаты поступят в мае. За помощью могут обратиться семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей.

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