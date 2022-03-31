Жители США бросились скупать бункеры из-за событий на Украине

Спрос на убежища вырос в десятки раз

Обеспокоенные событиями на Украине жители США бросились скупать бункеры. Специализирующиеся на производстве укрытий компании заявляют о росте спроса в десятки раз.

Так, ажиотажный спрос фиксирует компания Rising S Company, которая занимается строительством стальных бункеров и бомбоубежищ. В феврале она получила менее 100 заявок на укрытия, а в марте число желающих приобрести бункер выросло до 3000 – при том, что цена на убежища варьируется от 70 до 240 тысяч долларов.

Ажиотажный спрос на свой товар подтверждают и другие американские фирмы – производители укрытий. Некоторые из них не погнушались использовать украинский кризис для рекламы своего товара. Немало американцев из числа тех, кто не может позволить себе столь больших трат, строят убежище самостоятельно, руководствуясь инструкциями из интернета, пишет The Guardian.

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