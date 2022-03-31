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Народная милиция ДНР сбила два вертолета с командирами "Азова"

20:20
  • четверг
  • 31 марта 2022

В течение дня были поражены 28 военных объектов Украины

Киев в четверг попытался эвакуировать на двух вертолетах Ми-8 командный состав полка "Азов" (запрещен в России) из Мариуполя. Об этом сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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"Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики из трофейного американского комплекса "Стингер" один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй украинский Ми-8 – от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что в течение дня авиацией были поражены 28 украинских военных объектов. Среди них - командные пункты и полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее стало известно, что российские ВС высокоточными ракетами уничтожили крупные базы горючего, которые снабжали топливом украинские войска и бронетехнику ВСУ в Харькове.

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